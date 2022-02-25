Спецслужбы США перемещают террористов в зону базы Эт-Танф

Москва, 25 февраля. Боевики «Исламского государства»1 (ИГИЛ2, организация признана террористической и запрещена в РФ) перемещаются в зону военной базы Эт-Танф. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, перемещением террористов занимаются американские спецслужбы. Это усилит угрозу безопасности на юге Сирии.

«В российский Центр по примирению поступает информация о перемещении спецслужбами США в зону Эт-Танф боевиков ИГИЛ, ранее содержавшихся в местах заключения на территории городов Хасеке и Джиср-эш-Шаддади. Это может привести к росту террористической угроз на юге Сирийской Арабской Республики», — рассказал контр-адмирал Олег Журавлев.

Сирия ранее поддержала решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ЛДНР. Дамаск вскоре может последовать его примеру.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории России.