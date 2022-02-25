Лукашенко: Запад отвел подальше свои войска от границ с Белоруссией

Минск, 25 февраля. Президент Александр Лукашенко отметил, что западные страны отвели своих военных подальше от границ Белоруссии.

Президент Белоруссии неоднократно обвинял страны, входящие в НАТО, в попытке создания угрозы безопасности Белоруссии, из-за их близкого расположения к границам страны. Однако сейчас Лукашенко отметил, что страны Запада отвели своих военных на более дальнее расстояние.

Ранее Белоруссия подтвердила готовность провести переговоры России и Украины на фоне обострения в Донбассе. Об этом президент республики Александр Лукашенко сказал в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.