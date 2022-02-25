Леонков предупредил: бесконтрольная раздача оружия властями Украины усугубит ситуацию

Киевские власти раздают автоматы, чтобы спровоцировать кровавую бойню и заявить, что во всем виновата Россия. Об этом ФАН рассказал военный аналитик Алексей Леонков. По его мнению, здравомыслящий человек на Украине не возьмет в руки оружие, потому что это большая ответственность и опасность. Из мирного жителя такой гражданин превратится в вооруженного противника, которого убивают.

Напомним, что начальник таможни Львова Даниил Меньшиков сообщил, что властями Украины принято решение не выпускать из страны мужчин от 18 до 60 лет за пределы страны. В Киеве за несколько часов раздали 10 тысяч автоматов всем желающим из гражданского населения для участия в территориальной обороне.

Федеральное агентство новостей /

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский дал приказ о раздаче оружия, чтобы создать кровавые картинки, «обличающие» Россию. Человек, взявший в руки вооружение, чтобы стрелять в участников операции по принуждению Украины к миру, автоматически становится врагом и будет уничтожен. Украинская и западная пропаганда, по словам эксперта, будут кричать, что русские стреляют, якобы, в мирных жителей.

«Даже в годы Великой Отечественной войны в нашей стране, когда ситуация была критической, бесконтрольной раздачи оружия населению никто не делал. Работали призывный участки, на которых из добровольцев формировались отряды, к которым прикреплялись командиры и политруки. Все было упорядочено и контролируемо. Правительство Зеленского на Украине бесконтрольно раздает оружие. Вместо того, чтобы окончить кровопролитие, киевский режим готовит повод для информационного вброса: «Армия России убивает тех, кто защищает свой дом», хотя участники операции никаким образом не притесняют мирное население, и делают все, чтобы простые украинцы никак не пострадали», — заметил военный специалист.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН напомнил о волне лживых заявлений и публикаций в соцсетях, где украинские дезинформаторы публикуют фото жертв, которые были выполнены когда-то в других странах, утверждая, что все это, якобы, творят россияне и антифашисты Донбасса.

«Примитивные фейки разоблачают не только в России, о лжи Киева пишут сами граждане Украины и адекватно мыслящие европейцы. 23 февраля со стороны ВСУ началась массированная атака на ЛНР и ДНР. Каратели не ожидали нарваться на правильно выстроенную оборону, и увязли. Прорыв захлебнулся. На помощь народу Донбасса пришла Россия. Для спасения русскоговорящего населения сопредельной страны и устранения потенциальной угрозы для россиян наше государство пренебрегло враждебными экономическими санкциями, поэтому Запад пытается хоть как-то очернить Москву, выставив все в кривом свете. При этом, замалчивается сам факт того, что правительство Украины не дееспособно. Раздача автоматов говорит о том, что это государство передало свое суверенное право на насилие толпе», — заключил редактор журнала «Арсенал Отечества».

Федеральное агентство новостей /

Алексей Леонков обратил внимание, что ситуацию, в которую Украину поставили ее собственные власти, управляемые из США, напоминают историю с Афганистаном. Американцы насытили регион оружием и боеприпасами, а затем бежали из страны, бросив своих партнеров. Эксперт сообщил, что на территории, пока условно контролируемой режимом Зеленского, после раздачи властями автоматов произошла вспышка преступлений, совершаемых с применением стрелкового оружия, в основном это грабежи: в окрестностях Киева и Харькова рыщут банды мародеров. То же самое, по словам Леонкова, происходило в 2014 году. Когда боевикам свежесозданных тербатов дали автоматы, они стали убивать, грабить и похищать мирных жителей.

Ранее ФАН передал рассказ от очевидца событий про жизнь в Харькове, на подступах к которому идет бой. Граждане Украины напуганы, раздражены действиями проворовавшихся и завравшихся властей, и ждут русских.