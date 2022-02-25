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Специалисты Роскосмоса пытаются восстановить работу сайта госкорпорации

Технологии
Специалисты Роскосмоса пытаются восстановить работу сайта госкорпорации
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 25 февраля. Официальный сайт российской государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» перестал загружаться. В настоящий момент работу информации ресурса пытаются восстановить.

Пресс-служба Роскосмоса проинформировала РИА Новости о сбоях в работе сайта госкорпорации. Как долго это продолжается, представители космического агентства не уточнили.

Днем ранее гендиректор государственной корпорации Дмитрий Рогозин призвал американские власти задуматься об угрозе отказа от сотрудничества с Россией по Международной космической станции. Глава Роскосмоса заявил, что это может привести к необратимым последствиям в виде схода МКС с орбиты.

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