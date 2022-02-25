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Италия намерена лишить всех государственных наград попавших под санкции россиян

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 22:08
Политика
Италия намерена лишить всех государственных наград попавших под санкции россиян
pixabay.com

Рим, 25 февраля. Рим принял решение о лишении всех государственных наград россиян, попавших под санкции. В их число входят как члены российского правительства, так и другие граждане, сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Данное решение Италии связано с ранним заявлением российского президента Владимира Путина. Он сообщил о начале военной операции в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что эта мера является вынужденной и направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

В связи с операцией Совет Евросоюза также принял решение об одобрении еще одного пакета ограничений в отношении России.

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