Италия намерена лишить всех государственных наград попавших под санкции россиян

Рим, 25 февраля. Рим принял решение о лишении всех государственных наград россиян, попавших под санкции. В их число входят как члены российского правительства, так и другие граждане, сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Данное решение Италии связано с ранним заявлением российского президента Владимира Путина. Он сообщил о начале военной операции в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что эта мера является вынужденной и направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

В связи с операцией Совет Евросоюза также принял решение об одобрении еще одного пакета ограничений в отношении России.