СМИ: Европа боится отключить Россию от SWIFT

Вашингтон, 25 февраля. Президент США Джо Байден заявил, что отключение России от системы SWIFT в настоящее время не обсуждается. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников, Байден не рассматривает этот вариант, несмотря на то, что многие члены Демократической партии настаивают на его включение в один из санкционных списков. Объясняя свое решение, Байден заявил, что отключение России от SWIFT будет иметь значительные последствия для европейских стран, многие из которых выступают против этого шага.

Байден заявил, что решение США ввести санкции против Сбербанка — крупнейшего финучреждения страны — и четырех других банков потенциально окажет большее влияние, чем отключение финансовой системы Росси от SWIFT.

Консенсус среди государств-членов организации заключается в том, что исключение России из SWIFT может привести к разработке ею собственной системы платежных сообщений, что приведет к весьма негативным последствиям для европейского бизнеса.

Подобные опасения подкрепляются существующим опытом: после того, как в 2012 году от SWIFT отключили Иран, страна достаточно быстро приспособилась к изменившимся условиям и не потеряла возможности для обеспечения торговых операций.

