Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 22:35
22:34
ФАН-ТВ
#БЕЗФИЛЬТРОВ с Анной Куценко. Как стать звездой TikTok после 30 лет?
22:33
Политика
Спецслужбы США перемещают террористов в зону базы Эт-Танф
22:32
Политика
Это выгодно США: украинский писатель рассказал, как Запад воспользовался его страной
22:28
Политика
Лукашенко: Запад отвел подальше свои войска от границ с Белоруссией
22:21
Весь мир
СМИ: Европа боится отключить Россию от SWIFT
22:20
Технологии
Специалисты Роскосмоса пытаются восстановить работу сайта госкорпорации
22:15
Общество
Застрявшие в Египте и Турции туристы из Украины не могут вернуться обратно в страну
22:08
Политика
Италия намерена лишить всех государственных наград попавших под санкции россиян
22:03
Экономика
«Укргаздобыча» законсервировала ряд объектов на Украине
22:02
Политика
МИД России анонсировал несколько путей стабилизации обстановки на Украине
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

МИД России анонсировал несколько путей стабилизации обстановки на Украине

Политика
МИД России анонсировал несколько путей стабилизации обстановки на Украине
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 февраля. Ситуация на Украине будет урегулирована после соблюдения нескольких условиях. О них уже сообщили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, постпред России в ЕС Владимир Чижов и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Они напомнили, что цель военной операции России заключается в денацификации и демилитаризации Украины и привлечении к ответственности представителей киевского режима за военные преступления.

Москва рассчитывает, что территории ДНР и ЛНР расширятся до размера Донецкой и Луганской областей, а жители Украины смогут свободно определять своей будущее. Вероятно, в Киеве в какой-то момент установится новая власть, и ЛДНР смогут пойти с ней на переговоры.

Российские дипломаты подчеркивали, что Москве не нужны территории Украины. Она выведет войска сразу после завершения операции.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности к диалогу с РФ. Он даже согласился обсудить с Москвой нейтральный статус своей страны.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД России анонсировал несколько путей стабилизации обстановки на Украине
украина донбасс спецоперация
Комментировать