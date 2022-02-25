МИД России анонсировал несколько путей стабилизации обстановки на Украине

Москва, 25 февраля. Ситуация на Украине будет урегулирована после соблюдения нескольких условиях. О них уже сообщили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, постпред России в ЕС Владимир Чижов и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Они напомнили, что цель военной операции России заключается в денацификации и демилитаризации Украины и привлечении к ответственности представителей киевского режима за военные преступления.

Москва рассчитывает, что территории ДНР и ЛНР расширятся до размера Донецкой и Луганской областей, а жители Украины смогут свободно определять своей будущее. Вероятно, в Киеве в какой-то момент установится новая власть, и ЛДНР смогут пойти с ней на переговоры.

Российские дипломаты подчеркивали, что Москве не нужны территории Украины. Она выведет войска сразу после завершения операции.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности к диалогу с РФ. Он даже согласился обсудить с Москвой нейтральный статус своей страны.