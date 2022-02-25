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Спецкор Сладков в Донбассе

СК России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов Донбасса

Происшествия
СК России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов Донбасса
Следственный комитет по Калининградской области

Донецк, 25 февраля. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Они связаны с обстрелами Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в СК РФ.

Оба случая обстрелов были зафиксированы 24 февраля, в четверг. Мирное население Донбасса уже долгое время страдает из-за обстрелов со стороны ВСУ на линии соприкосновения, в связи с чем ранее они попросили о помощи российского президента Владимира Путина, который принял решение о начале военной операции. Так, недавно мужчина с инвалидностью получил ранение в Куйбышевском районе Донецка.

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