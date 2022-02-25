СК России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов Донбасса

Донецк, 25 февраля. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Они связаны с обстрелами Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в СК РФ.

Оба случая обстрелов были зафиксированы 24 февраля, в четверг. Мирное население Донбасса уже долгое время страдает из-за обстрелов со стороны ВСУ на линии соприкосновения, в связи с чем ранее они попросили о помощи российского президента Владимира Путина, который принял решение о начале военной операции. Так, недавно мужчина с инвалидностью получил ранение в Куйбышевском районе Донецка.