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Спецкор Сладков в Донбассе

Представители «Тинькоффа» подтвердили работу банка в штатном режиме

Экономика
Представители «Тинькоффа» подтвердили работу банка в штатном режиме
vk.com  /  Тинькофф

Москва, 25 февраля. Сервисы финансовой организации «Тинькофф» работают в штатном режиме и предоставляют клиентам полный пакет услуг. Об этом сообщили представители банка.

Глава России Владимир Путин по просьбе глав ЛДНР объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе по демилитаризации Украины. Ряд западных стран негативно отреагировали на это решение и начали вводить ограничительные меры в отношении банков РФ. Представители «Тинькоффа» успокоили своих клиентов.

«Сервисы банка "Тинькофф" работают в штатном режиме», — отметили в финансовой организации.

Западные страны ввели ограничения в отношении ВТБ, Сбера, Газпромбанка. ЦБ не попал в санкционный список. Российский регулятор будет продолжать проводить операции и транзакции.

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донбасс банк тинькофф
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