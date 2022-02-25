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ЕС временно отложит вопрос об отключении России от SWIFT

Экономика
ЕС временно отложит вопрос об отключении России от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 25 февраля. Евросоюз в будущем может вернуться к обсуждению возможности отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пока Россия не будет отключена от SWIFT, поскольку этот вопрос еще не получил единогласной поддержки.

«Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки. Это не вошло в пакет (санкций ЕС против РФ — Прим. ред.), но есть возможность сохранить эту тему для будущих обсуждений», — заявил он.

Ряд стран ввел санкции против Москвы из-за российской военной спецоперации, начавшейся утром 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию Украины и оказание помощи республикам Донбасса.

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