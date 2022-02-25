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Вучич поддержал инициативу проведения домашних матчей России в Сербии

Спорт
Вучич поддержал инициативу проведения домашних матчей России в Сербии
instagram.com  /  @avucic avucic

Белград, 25 февраля. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна предоставит возможность спортивным клубам России проводить свои домашние матчи на ее территории.

Речь о выборе Россией нейтральной территории для участия в домашних матчах зашла на состоявшемся днем 25 февраля внеочередном исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций. Его члены обсудили теоретически возможный запрет для российских команд играть в Еврокубках. Комментируя эту ситуацию, источник РИА Новости сообщил, что, как минимум, руководство трех российских ФК рассматривает перспективу участия в спортивных встречах на территории Сербии.

Последние события в мировом спортивном сообществе связаны со спецоперацией России на Донбассе. ВС РФ совместно с войсками ЛНР и ДНР последние двое суток проводят мероприятия по защите мирного населения от ВСУ.

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россия донбасс сербия вучич
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