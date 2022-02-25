Вашингтон отказался вводить санкции против нефтяного сектора России

Вашингтон, 25 февраля. Госдепартамент США сообщил о планах по вводу санкций против нефтяного сектора России.

Пока ограничительные меры в данном сегменте экономики действовать не будут. Свое решение Соединенные Штаты связали с опасениями на счет резкого скачка стоимости энергоносителей. Вашингтон ранее также заявлял, что Российскую Федерацию пока не станут отключать от банковской системы SWIFT.

О новых санкциях заявляют и другие страны. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о вводе персональных ограничительных мер против президента РФ Владимира Путина.