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Вашингтон отказался вводить санкции против нефтяного сектора России

Экономика
Вашингтон отказался вводить санкции против нефтяного сектора России
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 25 февраля. Госдепартамент США сообщил о планах по вводу санкций против нефтяного сектора России.

Пока ограничительные меры в данном сегменте экономики действовать не будут. Свое решение Соединенные Штаты связали с опасениями на счет резкого скачка стоимости энергоносителей. Вашингтон ранее также заявлял, что Российскую Федерацию пока не станут отключать от банковской системы SWIFT.

О новых санкциях заявляют и другие страны. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о вводе персональных ограничительных мер против президента РФ Владимира Путина.

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