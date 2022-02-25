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Международная федерация лыжного спорта отказалась использовать гимн России

Спорт
Международная федерация лыжного спорта отказалась использовать гимн России
Global Look Press  /  Joel Marklund/Keystone Press Agency

Берн, 25 февраля. Российский гимн не будет исполняться в случае победы местных спортсменов в состязаниях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Совет принял такое решение в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS», — сообщили в пресс-службе организации.

Международный олимпийский комитет ранее призвал не использовать гимны и флаги России и Белоруссии на всех спортивных мероприятиях. МОК также потребовал от спортивных федераций перенести или отменить соревнования, которые должны пройти на территории указанных государств из-за «нарушения олимпийского перемирия».

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