Международная федерация лыжного спорта отказалась использовать гимн России

Берн, 25 февраля. Российский гимн не будет исполняться в случае победы местных спортсменов в состязаниях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Совет принял такое решение в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS», — сообщили в пресс-службе организации.

Международный олимпийский комитет ранее призвал не использовать гимны и флаги России и Белоруссии на всех спортивных мероприятиях. МОК также потребовал от спортивных федераций перенести или отменить соревнования, которые должны пройти на территории указанных государств из-за «нарушения олимпийского перемирия».