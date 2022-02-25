ООН заявила о необходимости безопасного доступа на Украину для оказания помощи

Нью-Йорк, 25 февраля. Организации объединенных наций требуется беспрепятственный доступ на территорию Украины, чтобы оказать помощь. Об этом заявил заместитель генсека ООН.

Представители Организации не намерены покидать Украину. Они будут расширять свое присутствие на территории восточной Европы на фоне обострения кризиса. Из-за сложившейся ситуации глава РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Киева.

«ООН необходим беспрепятственный и безопасный доступ во все охваченные конфликтом районы Украины для оказания помощи», — отметил замгенсека.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к лидерам стран ЕС. Он указал на необходимость поддержать миротворческую операцию ООН в своей стране.