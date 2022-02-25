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Замгенсека ООН: организация расширяет присутствие на Украине

Политика
Замгенсека ООН: организация расширяет присутствие на Украине
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 25 февраля. Организация Объединенных Наций (ООН) продолжает свою деятельность на Украине и расширяет присутствие в стране. Соответствующее заявление сделала заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло.

В четверг Москва дала старт специальной военной операции по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин заявлял, что такая мера стала вынужденной, а киевские власти не оставили Кремлю иного выбора. Глава государства подчеркивал, что спецоперация преследует цели «демилитаризации и денацификации Украины», а также защиты людей, страдающих от геноцида.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст свой ответ на возможные санкции Запада в отношении Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова. По ее словам, отныне российская сторона будет действовать так, как ей выгодно.

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