Организация экономического сотрудничества закрывает свой офис в Москве

Париж, 25 февраля. Организация экономического сотрудничества и развития приняла решение закрыть свой офис в Москве.

ОЭСР больше не будет приглашать делегации из России на свои форумы. Процесс присоединения Российской Федерации к Организация экономического сотрудничества и развития также подлежит остановке. Причиной решений ОЭСР назвала ситуацию с Украиной.

«Совет ОЭСР принял решение официально прекратить процесс принятия России в организацию, который был отложен в 2014 году», — говорится в заявлении.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон вводит санкции против президента России Владимира Путина. Причиной для этого он также назвал ситуацию на Украине.

Напомним, Путин объявил о начале спецоперации, целью которой является прекращение геноцида народа в Луганской и Донецкой народных республиках. Глава государства отметил, что Киев не оставил Москве другого выхода.