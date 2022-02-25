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Европа дала понять, на какие санкции против России она идти не готова

Экономика
Европа дала понять, на какие санкции против России она идти не готова
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. Запад практически исчерпал арсенал реальных санкций против России, а потому грозит пойти на самые серьезные из возможных мер и даже отключить РФ от системы межбанковских платежей SWIFT. Впрочем, в реальности Евросоюз вряд ли решится пойти на этот шаг, ведь его последствия просто нельзя недооценивать.

Угроза отключить Россию от SWIFT исходит в первую очередь от Соединенных Штатов, а вот Евросоюз такие меры однозначно не поддерживает. Более того, представители немецкого бизнеса выступили категорически против подобных санкций в отношении РФ.

Опасения предпринимателей вполне обоснованы. Дело в том, что именно Россия в настоящее время является лидером по объему операций, которые проходят через европейскую систему межбанковских платежей, а также по числу компаний, которые подключены к SWIFT.

Если Евросоюз выведет РФ из системы, он фактически «выстрелит себе в ногу». Уход России станет серьезным ударом и для самой SWIFT, и, что более важно, для всей европейской экономики. Поэтому неудивительно, что на данный момент именно Германия, как реальный лидер ЕС, жестко отстаивает отказ от подобных мер в отношении РФ.

В то же время сама Россия если и пострадает при отключении от SWIFT, то не настолько сильно, как Европа. Разумеется, проводить некоторые международные банковские платежи станет сложнее и дольше, но катастрофических последствий ждать точно не стоит.

Как известно, Запад грозил РФ подобными мерами еще несколько лет назад, а потому Россия успела подстраховаться и сумела создать свою собственную платежную систему, которая сейчас успешно работает. Кроме того, в сфере международных переводов РФ всегда может сотрудничать с КНР и некоторыми другими сильными странами.

Специалист в сфере энергетики Борис Марцинкевич ранее объяснил, как США одним росчерком пера нивелировали собственные санкции. Эксперт уверен, что США максимально обезопасили себя, оставив расплачиваться за все ограничения Европу.

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Все новости / Экономика / Европа дала понять, на какие санкции против России она идти не готова
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