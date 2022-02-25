Европа дала понять, на какие санкции против России она идти не готова

Москва, 25 февраля. Запад практически исчерпал арсенал реальных санкций против России, а потому грозит пойти на самые серьезные из возможных мер и даже отключить РФ от системы межбанковских платежей SWIFT. Впрочем, в реальности Евросоюз вряд ли решится пойти на этот шаг, ведь его последствия просто нельзя недооценивать.

Угроза отключить Россию от SWIFT исходит в первую очередь от Соединенных Штатов, а вот Евросоюз такие меры однозначно не поддерживает. Более того, представители немецкого бизнеса выступили категорически против подобных санкций в отношении РФ.

Опасения предпринимателей вполне обоснованы. Дело в том, что именно Россия в настоящее время является лидером по объему операций, которые проходят через европейскую систему межбанковских платежей, а также по числу компаний, которые подключены к SWIFT.

Если Евросоюз выведет РФ из системы, он фактически «выстрелит себе в ногу». Уход России станет серьезным ударом и для самой SWIFT, и, что более важно, для всей европейской экономики. Поэтому неудивительно, что на данный момент именно Германия, как реальный лидер ЕС, жестко отстаивает отказ от подобных мер в отношении РФ.

В то же время сама Россия если и пострадает при отключении от SWIFT, то не настолько сильно, как Европа. Разумеется, проводить некоторые международные банковские платежи станет сложнее и дольше, но катастрофических последствий ждать точно не стоит.

Как известно, Запад грозил РФ подобными мерами еще несколько лет назад, а потому Россия успела подстраховаться и сумела создать свою собственную платежную систему, которая сейчас успешно работает. Кроме того, в сфере международных переводов РФ всегда может сотрудничать с КНР и некоторыми другими сильными странами.

Специалист в сфере энергетики Борис Марцинкевич ранее объяснил, как США одним росчерком пера нивелировали собственные санкции. Эксперт уверен, что США максимально обезопасили себя, оставив расплачиваться за все ограничения Европу.