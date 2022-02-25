Популярная блогерша Анна Куценко сравнила заработок в офисе и TikTok

Блогер Анна Куценко поделилась с ведущим программы #БЕЗФИЛЬТРОВ Антоном Беккужевым размерами своей «зарплаты» в TikTok и рассказала, почему блогинг для нее оказался гораздо прибыльнее работы в строительной компании.

Куценко рассказала, что месячная зарплата инженера ПТО равняется стоимости одного заказа в TikTok, на который у Анны уходит всего час.

В новом выпуске Анна Куценко также поделится со зрителями нашей программы процессом создания видео для своего канала TikTok и другими секретами профессии.