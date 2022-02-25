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Глава евродипломатии Боррель допустил отключение России от SWIFT

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 21:35
Политика
Глава евродипломатии Боррель допустил отключение России от SWIFT
Global Look Press  /  Zheng Huansong

Брюссель, 25 февраля. Европейский союз рассматривает все варианты санкций против России. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, в Брюсселе допускают и отключение Москвы от системы международных межбанковских платежей SWIFT

«Все варианты новых санкций, включая отключение России от SWIFT, остаются на столе», — подчеркнул Боррель.

О вероятном отключении РФ от системы ранее сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он призвал страны НАТО прибегнуть к решительным мерам в этом вопросе. Политик также объявил о санкциях против президента России Владимира Путина на фоне спецоперации в Луганской и Донецкой народных республиках.

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