Глава евродипломатии Боррель допустил отключение России от SWIFT

Брюссель, 25 февраля. Европейский союз рассматривает все варианты санкций против России. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, в Брюсселе допускают и отключение Москвы от системы международных межбанковских платежей SWIFT

«Все варианты новых санкций, включая отключение России от SWIFT, остаются на столе», — подчеркнул Боррель.

О вероятном отключении РФ от системы ранее сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он призвал страны НАТО прибегнуть к решительным мерам в этом вопросе. Политик также объявил о санкциях против президента России Владимира Путина на фоне спецоперации в Луганской и Донецкой народных республиках.