Боррель: в новый черный список Евросоюза попали 26 россиян

Брюссель, 25 февраля. Евросоюз обновил свой черный список. Теперь в нем присутствуют 26 граждан России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Президент России Владимир Путин признал суверенитет Донбасса. На фоне обострившейся ситуации он объявил о начале военной спецоперации, целью которой является демилитаризация Украины. Этот шаг не одобрили западные страны и начали вводить санкции.

«В новом черном списке ЕС 26 россиян», — отметил Боррель.

Введение ограничительных мер со стороны США и Евросоюза против России может обернуться им различным издержками, считает экс-глава Еврокомиссии Романо Проди. Сильнее всего от экономического давления на Москву рискует пострадать именно Европа.