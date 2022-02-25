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Боррель: в новый черный список Евросоюза попали 26 россиян

Экономика
Боррель: в новый черный список Евросоюза попали 26 россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 25 февраля. Евросоюз обновил свой черный список. Теперь в нем присутствуют 26 граждан России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Президент России Владимир Путин признал суверенитет Донбасса. На фоне обострившейся ситуации он объявил о начале военной спецоперации, целью которой является демилитаризация Украины. Этот шаг не одобрили западные страны и начали вводить санкции.

«В новом черном списке ЕС 26 россиян», — отметил Боррель.

Введение ограничительных мер со стороны США и Евросоюза против России может обернуться им различным издержками, считает экс-глава Еврокомиссии Романо Проди. Сильнее всего от экономического давления на Москву рискует пострадать именно Европа.

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евросоюз донбасс черный список
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