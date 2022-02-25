Зеленский не исключил, что провел последнюю конференцию с лидерами ЕС

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз записывал видеообращения к нации. Неоднократно он намекал, что опасается за свою жизнь.

Зеленский в рамках конференции с лидерами Евросоюза заявил, что они, возможно, в последний раз видят его живым. Такую информацию приводят Axios и FT.

«Они отметили меня как цель номер один, а мою семью — как цель номер два», — высказался Зеленский в очередном видеообращении.

Подобные заявления стали следствием обострения ситуации на Украине. Главы признанных независимыми ЛДНР обратились к Москве с просьбой о демилитаризации Украины и защите мирного населения республик. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил начало спецоперации в Донбассе.