Протоиерей Андрей Ткачев об освобождении Украины: Ждите, братья!

Константинопольская православная церковь (КПЦ) в лице Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, «потрясенного вторжением» вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, осудила российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, назвав ее «неспровоцированным нападением», нарушающим права человека. Патриарх Варфоломей позвонил блаженнейшему митрополиту Епифанию, Предстоятелю раскольнической Православной Церкви Украины (ПЦУ), и выразил поддержку украинскому народу, борющемуся «за Бога и страну», и семьям невинных жертв.

В 2021 году Константинопольский Патриарх Варфоломей был приглашен Владимиром Зеленским на празднование 30-летия независимости Украины. Но украинцы и православные священники встретили Патриарха КПЦ протестами и митингами, обвинив его в расколе Украинской Православной Церкви (УПЦ). Кстати, до своего президентства Зеленский и сам высмеивал решения Варфоломея, называя томос «термосом».

Ситуацию на Украине и заявление Патриарха Константинопольского Варфоломея прокомментировал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей протоиерей Андрей Ткачев.

ФАН: Отче, почему жизни украинского народа для Константинопольского Патриархата важны, но жизни мирных православных людей Донбасса, которых бомбила, обстреливала и убивала Украина, никогда не стоили их заявлений? Почему КПЦ ни разу не призвала Киев соблюсти Минские договоренности, а ПЦУ — помолиться о мире на Донбассе?

Протоиерей Андрей Ткачев: Во-первых, озабоченность нужно выражать тогда, когда конфликты начинаются и зреют, а не тогда, когда все заходит в последнюю фазу, фазу неизбежности. Его Святейшество Патриарх Варфоломей, с высоты своего престола, должен был видеть, что происходило на Украине до 2014 года и в 2014 году, и после — реставрация нацистского сознания, возрождение нацизма, преследование людей по этническому и вероисповедному принципу. И гонения на церковь не прекращались во все время независимости Украины. Почему-то его Святейшество тут проявил толи дальнозоркость, то ли близорукость, как-то он не сфокусировался на страданиях миллионов христиан и украинцев в предыдущие времена.

Действительно, мы не слышали никаких обеспокоенных заявлений от него. Это наверняка очень информированный человек — патриархи любой поместной церкви получают информацию из самых разных источников, дипломатических, церковных рангов. И он, конечно же, не мог не знать о тысячах безвинно убиенных во время всего этого кошмара, который творился в ЛДНР — о пытках в тюрьмах СБУ, о накачке Украины оружием, о потворстве западных политиков в возрождении нацизма. Нет, конечно, всего этого он не мог не знать!

Но вовремя не сказано было слово. Соломон Премудрый говорил, что самое лучшее — это слово вовремя. Неуместное слово, оно, во-первых, раздражает, во-вторых, оно бессильно. Нужно было раньше переживать. А Патриарх он же не МЧС, он не должен реагировать на пролитие крови, аварию или уже на совершившийся факт несчастья. Он должен отслеживать процессы заранее, для этого он, собственно, и летает высоко. А в данном случае мы не слышали ничего и это вызывает большое удивление. Или это избирательность в подходах, или это политическая ангажированность, или это какая-то проблема с духовным зрением, и это печально, потому что патриархи так поступать не должны. Либо совсем молчи, либо осуждай беду, когда она зачалась и родилась, а не тогда, когда она выросла и стала почти неуправляемой.

В отношении всего происходящего нужно сказать, что Украина, конечно же, не состоит целиком из нацистов. И полк «Азов» не представляет собой 100% населения Украины. И преступная политика, украинская тоже, безусловно, не является репрезентантом всех глубинных интуиций украинского народа. Они представляют сами себя и, собственно, завели Украину в полный тупик, и давно уже завели. Мы сейчас видим просто финальный акт этой драмы, на самом деле Украина давно уже в тупике.

Так что тем украинцам, которые сохранили совесть, здравый разум, способность оценивать ситуацию адекватно, которые верны Господу Иисусу Христу и Его Святой Церкви, которые стараются жить в молитве и добровольно самоустранились от этого бесполезного политического шума и нагнетания истерии в прошедшие годы, кто не кричал «москаляку на гиляку», кто не приветствовал убийство людей в Доме Профсоюзов, кто не рукоплескал и не готовил коктейли Молотова, вот таких украинцев очень много, это настоящие наши братья!

Конечно, они по-другому оценивают все это — все процессы, происходящие сейчас на Украине, сейчас со стороны Банковой (улица в Киеве — прим. ред.), оцениваются по-одному, со стороны нацистов, у которых руки в крови, оцениваются по-другому. Они-то чувствуют, что по ним плачет трибунал, скамья подсудимых. Поэтому у них свое отношение к происходящему, а у нормальных украинцев свое отношение к происходящему, и их, конечно, очень много.

Этим нашим братьям и сестрам, попавшим просто в заложники данной ситуации, наше братское слово мира это: «Держитесь!».

Одним мы можем сказать: «Работайте, братья!», а другим мы можем сказать: «Держитесь, братья!», «Дождитесь, братья!»

Любой нервный человек, он вообще не понимает, как все происходило и происходит, а они хорошо понимают и знают почему, так вот он должен сейчас сесть тихо. Как написано у пророка Исайи: «Ваша сила сидеть тихо». Сейчас не нужно ничего делать. Уже поздно что-то делать. Уже все сделано.

Поэтому нужно взять в руки молитвослов, Евангелие Святое, принести Богу молитву покаянную о своих грехах, помолиться о сохранении жизни и здоровья всех, кого вы любите, и ждать, даст Бог, как можно скорой развязки этих драматических событий, которые не нами придуманы, не мы их инициаторы.

Мы им вообще не радуемся, эти вещи нам навязаны. С большой болью по необходимости Россия вынуждена этим заниматься. Так что ждите, братья! Ждите и знайте, что дело не в мифической «русской кровожадности», дело в том, что Украина шла к катастрофе и рано или поздно, катастрофа должна была совершиться.