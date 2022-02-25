Захарова анонсировала ответ России на санкции против Путина и Лаврова

Москва, 25 февраля. Новые санкции западных стран не останутся без ответа России. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Москва отреагирует, даже если ограничения будут введены против российского руководства, включая президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

«На санкции будем отвечать, как отвечали всегда. Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться и отчитываться не считаем нужным», — подчеркнула Мария Захарова в эфире Первого канала.

Ранее о санкциях против России заявили США, Евросоюз и Великобритания. Лондон намеревается ввести ограничения против Путина.