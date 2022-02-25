Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 22:33
22:32
Политика
Это выгодно США: украинский писатель рассказал, как Запад воспользовался его страной
22:28
Политика
Лукашенко: Запад отвел подальше свои войска от границ с Белоруссией
22:21
Весь мир
СМИ: Европа боится отключить Россию от SWIFT
22:20
Технологии
Специалисты Роскосмоса пытаются восстановить работу сайта госкорпорации
22:15
Общество
Застрявшие в Египте и Турции туристы из Украины не могут вернуться обратно в страну
22:08
Политика
Италия намерена лишить всех государственных наград попавших под санкции россиян
22:03
Экономика
«Укргаздобыча» законсервировала ряд объектов на Украине
22:02
Политика
МИД России анонсировал несколько путей стабилизации обстановки на Украине
22:02
Политика
Голос Мордора: «Заговор молчания западных СМИ»
21:57
ФАН-ТВ
Популярная блогерша Анна Куценко сравнила заработок в офисе и TikTok
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Столтенберг: Москва «трижды нарушила» основополагающий акт Россия — НАТО

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 21:23
Политика
Столтенберг: Москва «трижды нарушила» основополагающий акт Россия — НАТО
nato.int

Брюссель, 25 февраля. Москва вышла из соглашения Россия — НАТО, так как «трижды нарушила» основополагающий акт договора. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В Североатлантическом альянсе уверены, что намерения Москвы не ограничены Украиной. По мнению генсека, президент России Владимир Путин добивается вывода инфраструктуры НАТО с территории Восточной Европы. Кроме того, Столтенберг ранее призвал РФ немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе.

Однако Североатлантический альянс не станет вмешиваться в ситуацию на Украине. По словам генсека, на территории страны не появятся вооруженные формирования НАТО, так как это может привести к прямому столкновению с Россией. При этом Москва перед началом спецоперации объявила, что она вынуждена пойти на такие меры из-за просьбы ДНР и ЛНР, которые в последние дни столкнулись с агрессией Киева.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Столтенберг: Москва «трижды нарушила» основополагающий акт Россия — НАТО
донбасс нато столтенберг основполагающий акт
Комментировать