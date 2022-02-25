Столтенберг: Москва «трижды нарушила» основополагающий акт Россия — НАТО

Брюссель, 25 февраля. Москва вышла из соглашения Россия — НАТО, так как «трижды нарушила» основополагающий акт договора. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В Североатлантическом альянсе уверены, что намерения Москвы не ограничены Украиной. По мнению генсека, президент России Владимир Путин добивается вывода инфраструктуры НАТО с территории Восточной Европы. Кроме того, Столтенберг ранее призвал РФ немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе.

Однако Североатлантический альянс не станет вмешиваться в ситуацию на Украине. По словам генсека, на территории страны не появятся вооруженные формирования НАТО, так как это может привести к прямому столкновению с Россией. При этом Москва перед началом спецоперации объявила, что она вынуждена пойти на такие меры из-за просьбы ДНР и ЛНР, которые в последние дни столкнулись с агрессией Киева.