Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций

Брюссель, 25 февраля. Совет Евросоюза принял решение об одобрении очередного пакета санкций против России. Он включает экономические ограничения, а также меры, направленные против конкретных лиц, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Данные меры вызваны недавним решением российского президента Владимира Путина, который сообщил о начале военной операции в Донбассе. По его словам, такой шаг был вынужденным. Он призвал защитить мирное население ЛДНР и освободить Украину от демилитаризации.

Новые санкции, в частности, включают в себя ограничения против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Такое решение приняли главы внешнеполитических ведомств ЕС.

В МИД РФ ранее отметили, что любые угрозы санкций со стороны Великобритании не имеют смысла. Представители ведомства подчеркнули, что ограничения Лондона не сдержат Москву.