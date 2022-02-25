Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 22:33
22:32
Политика
Это выгодно США: украинский писатель рассказал, как Запад воспользовался его страной
22:28
Политика
Лукашенко: Запад отвел подальше свои войска от границ с Белоруссией
22:21
Весь мир
СМИ: Европа боится отключить Россию от SWIFT
22:20
Технологии
Специалисты Роскосмоса пытаются восстановить работу сайта госкорпорации
22:15
Общество
Застрявшие в Египте и Турции туристы из Украины не могут вернуться обратно в страну
22:08
Политика
Италия намерена лишить всех государственных наград попавших под санкции россиян
22:03
Экономика
«Укргаздобыча» законсервировала ряд объектов на Украине
22:02
Политика
МИД России анонсировал несколько путей стабилизации обстановки на Украине
22:02
Политика
Голос Мордора: «Заговор молчания западных СМИ»
21:57
ФАН-ТВ
Популярная блогерша Анна Куценко сравнила заработок в офисе и TikTok
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 21:23
Политика
Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 25 февраля. Совет Евросоюза принял решение об одобрении очередного пакета санкций против России. Он включает экономические ограничения, а также меры, направленные против конкретных лиц, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Данные меры вызваны недавним решением российского президента Владимира Путина, который сообщил о начале военной операции в Донбассе. По его словам, такой шаг был вынужденным. Он призвал защитить мирное население ЛДНР и освободить Украину от демилитаризации.

Новые санкции, в частности, включают в себя ограничения против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Такое решение приняли главы внешнеполитических ведомств ЕС.

В МИД РФ ранее отметили, что любые угрозы санкций со стороны Великобритании не имеют смысла. Представители ведомства подчеркнули, что ограничения Лондона не сдержат Москву.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций
донбасс совет ес персональные санкции пакет санкций
Комментировать