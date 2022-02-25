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Пушилин предупредил о незавидной судьбе украинских силовиков

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 21:24
Армия
Пушилин предупредил о незавидной судьбе украинских силовиков
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 25 февраля. Предупреждение для украинских силовиков озвучил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Украинские военные, которые не пожелают добровольно сложить оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин. Он также отметил, что времени для подобных решений осталось мало.

Вынужденная спецоперация проходит в Донбассе. Ее цель — предотвращение кровопролития со стороны Украины и привлечь к ответственности режим за его преступления, в том числе против граждан России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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