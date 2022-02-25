Аналитик Сидорчик назвал единственный для Украины способ вернуть свою независимость

Киев, 25 февраля. Руководству Украины придется пойти на серьезные меры, чтобы вернуть себе статус нейтрального государства и наконец-то установить настоящий мир в стране. Однако нынешний президент Владимир Зеленский вряд ли сможет справиться с этими задачами. Такое мнение высказал журналист, политический аналитик Андрей Сидорчик.

Спецоперация России в Донбассе и на Украине, судя по всему, закончится в довольно короткие сроки. Москва изначально дала понять, что ни о какой оккупации речи не идет, а значит перед Киевом встанет вопрос о дальнейшем будущем страны. Как считает эксперт, в данной ситуации возможны разные варианты развития событий, в частности, можно обратиться к уже имеющимся историческим примерам других государств.

«Что, собственно, делать дальше, и каким образом мы должны прийти к миру? Способы есть разные. В конце концов мы можем обратиться к опыту Великой Отечественной войны и такого сателлита нацистской Германии, как Финляндия», — заявил Сидорчик в эфире программы «60 минут».

Аналитик считает, что финский опыт вполне можно переложить на Украину, ведь после ВОВ соседней с Россией северной стране тоже пришлось избавляться от сторонников нацистской идеологии.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

«Финляндия, как известно, вышла из войны, и одним из условий этого было начало действий против находившихся на ее территории нацистских германских формирований — так называемая Лапландская война. Для финнов это была серьезная задача: они должны были зачистить находившихся у них нацистов, чтобы получить возможность находиться в нейтральном статусе», — напомнил Сидорчик.

Эксперт сомневается, что президент Владимир Зеленский действительно сможет противостоять националистам, с которыми он не мог справиться даже в мирное время. Возможно, выполнить эту задачу придется новому руководству Украины, но других вариантов у Киева теперь просто нет, ведь только так он сможет восстановить независимость Незалежной и вернуть ей нейтральный статус.

«Я не знаю, где и когда к власти придет новое правительство Украины. Я не верю в то, что Зеленский способен решить задачу ликвидации неонацистских формирований, когда он говорит о мире. Но власти Украины в любом случае будут вынуждены очищать свою страну от нацистской скверны. Это будет очень тяжелая борьба, но эту борьбу им придется пройти», — подчеркнул политический аналитик Андрей Сидорчик.

Известный политолог Ростислав Ищенко ранее обрисовал единственный выход для президента Украины Владимира Зеленского в сложившейся ситуации.