Столтенберг заявил о расширении НАТО на восток

Киев, 25 февраля. Норвежский государственный деятель Йенс Столтенберг сообщил о планах НАТО на фоне нестабильной политической ситуации на Украине.

Йенс Столтенберг убежден — война на Украине не распространится на НАТО. Несмотря на это, альянс продолжает наращивать военное присутствие на востоке.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость республик ДНР и ЛНР. 24 февраля глава государства вынужденно начал спецоперацию в Донбассе с целью защитить мирное население и демилитаризовать Украину.