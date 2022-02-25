Джонсон призвал страны НАТО прибегнуть к решительным мерам против России по SWIFT

Лондон, 25 февраля. Странам-участницам Североатлантического альянса необходимо в срочном порядке принять решительные действия, рассмотрев идею отключения России от системы международных межбанковских платежей SWIFT. С таким призывом выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В четверг, 24 февраля Москва объявила о старте специальной военной операции в Донбассе, которая преследует цели «демилитаризации и денацификации Украины», а также защиты людей, подвергнувшихся издевательствам и геноциду. Президент РФ Владимир Путин отмечал на этот счет, что для российской стороны подобная мера стала вынужденной.

Накануне Великобритания сообщила о вводе новых санкций против России. Борис Джонсон отмечал, что ввиду обострившейся обстановки вокруг Украины нормализовать отношения между Лондоном и Москвой теперь не представляется возможным.