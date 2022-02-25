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Джонсон призвал страны НАТО прибегнуть к решительным мерам против России по SWIFT

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 21:19
Политика
Джонсон призвал страны НАТО прибегнуть к решительным мерам против России по SWIFT
wikipedia.org  /  UK Prime Minister

Лондон, 25 февраля. Странам-участницам Североатлантического альянса необходимо в срочном порядке принять решительные действия, рассмотрев идею отключения России от системы международных межбанковских платежей SWIFT. С таким призывом выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В четверг, 24 февраля Москва объявила о старте специальной военной операции в Донбассе, которая преследует цели «демилитаризации и денацификации Украины», а также защиты людей, подвергнувшихся издевательствам и геноциду. Президент РФ Владимир Путин отмечал на этот счет, что для российской стороны подобная мера стала вынужденной.

Накануне Великобритания сообщила о вводе новых санкций против России. Борис Джонсон отмечал, что ввиду обострившейся обстановки вокруг Украины нормализовать отношения между Лондоном и Москвой теперь не представляется возможным.

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Борис Джонсон донбасс великобритания и россия
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