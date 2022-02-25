Пит Дэвидсон удалил Instagram после угроз экс-супруга Кардашьян Канье Уэста

Лос-Анджелес, 25 февраля. Молодой американский комик Пит Дэвидсон, который закрутил роман со звездой Голливуда Ким Кардашьян, удалил свой аккаунт из Instagram вскоре после косвенного получения угроз от бывшего супруга возлюбленной, рэпера Канье Уэста.

Брак популярного рэп-исполнителя и американской теледивы длился более семи лет. За это время знаменитости обзавелись четырьмя детьми. Однако примерно год назад СМИ сообщили об их разводе. Последние несколько месяцев Кардашьян встречается с юмористом Дэвидсоном, который младше ее на 13 лет. Бывшему мужу звезды это не нравится.

Комик начал получать угрожающие комментарии в Instagram от преданных фанатов рэпера. А вскоре и сам исполнитель в своей очередной композиции высказался о новом романе бывшей жены. Слова песни подразумевали, что ее новому избраннику следует бояться за свою безопасность. На фоне этого 28-летний Дэвидсон удалился из соцсети.

Между тем Кардашьян спит и видит, когда суд наконец официально разведет ее с Уэстом. По словам модели, экс-супруг наговорил на публику про их отношения много лишнего и неправдоподобного, за что она не может его простить.