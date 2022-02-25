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Ассоциация туроператоров России предупредила о последствиях закрытия неба Польши и Чехии

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 21:16
Политика
Ассоциация туроператоров России предупредила о последствиях закрытия неба Польши и Чехии
pixabay.com  /  RENE RAUSCHENBERGER

Москва, 25 февраля. Закрытие неба Польши и Чехии может спровоцировать рост стоимости путевок в Грецию и на Кипр. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Российские перевозчики пролетают через Польшу и Чехию в другие западные страны. Теперь стоимость туров может повыситься из-за очередных ограничений в отношении Москвы.

«Закрытие неба Польши и Чехии для российских авиакомпаний может вызвать подорожание туров в Грецию и на Кипр», — предупредили в Ассоциации туроператоров РФ.

Ранее власти Чехии обсуждали возможность ограничения полетов для российских авиакомпаний в воздушном пространстве с Польшей. Данная мера связана с проведением Москвой спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

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