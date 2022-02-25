Энергетик Марцинкевич раскрыл, как США одним росчерком нивелировали собственные санкции

Москва, 25 февраля. Санкции Вашингтона против России носят в основном показательный характер. В действительности США максимально обезопасили себя, оставив расплачиваться за все ограничения Европу. Об этом рассказал специалист в сфере энергетики Борис Марцинкевич.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 24 февраля сообщил о новом пакете принятых антироссийских санкций. Как отмечает аналитик, в первую очередь они коснулись банков, которые непосредственно связаны с энергетикой РФ. Кроме того, присутствуют ограничения по госдолгу и капиталу на срок не более 14 дней, а также на деятельность ряда российских энергетических компаний, таких как «Газпром» и «Роснефть».

Однако, как подчеркивает Марцинкевич, вечером того же дня появился список исключений, на которые американские санкции распространяться не будут. Правда, об этом президент США не стал объявлять, да еще и так громогласно.

«Для энергетических компаний "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть" и "РусГидро" сделаны исключения на поставку энергоносителей. Также они коснутся ряда операций с сельскохозяйственными и медицинскими товарами, авиаперелетами и поставками энергии. Тогда про что санкции — совершенно непонятно», — недоумевает эксперт.

Аналитик также отметил, что в санкционный список в принципе не попала российская компания «Роснефть», но этому есть вполне закономерное объяснение.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

«В самом санкционном списке "Роснефти" просто нет, потому что она продолжает борьбу с Мексикой за второе место по объемам поставок нефти и нефтепродуктов на рынок США. Так получилось, потому что без российской нефти Urals и без российского мазута М-100 в Соединенных Штатах возникнут проблемы. Так что за санкционную войну с Россией платить будет Европа, а не США», — с иронией высказался Марцинкевич в интервью радио «Sputnik на русском».

По словам специалиста в сфере энергетики, Евросоюз всецело поддержал предложения США по санкциям против России, даже несмотря на то, что европейские страны понесут колоссальные убытки в случае отказа от российского топлива и не только. При этом, как считает Марцинкевич, в одной их самых сложных ситуаций окажется Великобритания.

«Евросоюз, разумеется, дисциплинированно все это повторил. Отдельный привет Борису Джонсону за запрет полетов "Аэрофлота" — я уже оценил ответ России. Я так понимаю, теперь целый ряд арабских стран должен России немалое количество денег, потому что она "подогнала" им такое количество авиарейсов, которые пойдут по их маршруту», — отмечает аналитик.

Эксперт напомнил, что именно через Россию британские самолеты обычно летают в страны Азии, однако теперь, из-за санкций против «Аэрофлота», у них такой возможности не будет.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Из Великобритании в Китай за день проходит штук 20 авиарейсов. Раньше они все летели над территорией России, теперь эта территория закрыта. Соответственно, надо лететь либо через Северный Полюс, что, конечно, очень "удобно". Либо брать южнее, а значит, надо будет пролетать над территориями Сирии, Ирана, Афганистана. Тоже неплохой маршрут. Правда Иран уже откликнулся с "пониманием" и запретил полет английских самолетов над своей территорией. Так что маршрут будет загадочным», — с сарказмом заявил аналитик.

В то же время специалист в сфере энергетики не исключает, что Германия, в отличие от других европейских стран, все же не пойдет на поводу у США до конца и не станет отказываться от газопровода «Северный поток — 2», ведь власти ФРГ наверняка понимают, что блокировка проекта будет грозить и стране, и всей Европе серьезными проблемами.

«Словесные "интервенции" со стороны канцлера Олафа Шольца и министра энергетики ФРГ о том, что "СП-2" не будет в среднесрочной перспективе запущен — пока все это не станет документом, это просто шум. Но пока кроме публичных заявлений документов нет», — подчеркнул специалист в сфере энергетики Борис Марцинкевич.

Эксперт в сфере энергетики, политический аналитик Валентин Землянский ранее объяснил, почему Германия просто не сможет отказаться от запуска «Северного потока — 2».