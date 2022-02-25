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Киев планирует взять в долг у населения 13,7 млрд долларов на военные действия

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 21:22
Экономика
Киев планирует взять в долг у населения 13,7 млрд долларов на военные действия
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 25 февраля. Украинские власти планируют выпустить «военные облигации» внутреннего займа на сумму 13,7 млрд долларов. Средства пойдут на оборонные цели.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Такое решение было принято после поступления соответствующей просьбы от властей Луганской и Донецкой народных республик. Президент России Владимир Путин откликнулся на призыв Донбасса и объяснил, что этот шаг стал вынужденной мерой.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в Киеве. Ранее он опубликовал видео на фоне административного здания в украинской столице.

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украина донбасс зеленский долг
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