Киев планирует взять в долг у населения 13,7 млрд долларов на военные действия

Киев, 25 февраля. Украинские власти планируют выпустить «военные облигации» внутреннего займа на сумму 13,7 млрд долларов. Средства пойдут на оборонные цели.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Такое решение было принято после поступления соответствующей просьбы от властей Луганской и Донецкой народных республик. Президент России Владимир Путин откликнулся на призыв Донбасса и объяснил, что этот шаг стал вынужденной мерой.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в Киеве. Ранее он опубликовал видео на фоне административного здания в украинской столице.