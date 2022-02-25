Джонсон заявил о невозможности наладить отношения между Лондоном и Москвой из-за Киева

Лондон, 25 февраля. Великобритания вводит очередные санкции в отношении России. Из-за обострения конфликта на Украине нормализовать отношения между странами теперь нельзя, заявил премьер Борис Джонсон.

Военная спецоперация по защите Донбасса стартовала в ночь на 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что целью данных мероприятий является демилитаризация Украины. И у Москвы нет планов оккупировать территорию страны.

«После операции РФ на Украине невозможно говорить о "нормализации отношений" между Лондоном и Москвой», — заявил Джонсон.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон уже вводил санкции в отношении России. По его словам, власти страны намерены запретить ввоз на российский рынок всех товаров двойного назначения.