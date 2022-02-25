Взрыв прогремел в столице Донецкой Народной Республики

Донецк, 25 февраля. Звуки взрывов слышны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Остается неизвестным, в какой именно части города произошел подрыв, передал корреспондент РИА Новости с места событий.

На данный момент нет официальной информации о причинах и обстоятельствах произошедшего. По данным издания, представители ДНР также пока не сообщали о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате взрыва.

В четверг официальная Москва объявила о начале специальной военной операции в Донбассе, которую президент России Владимир Путин назвал вынужденной мерой. Российский лидер также обращал внимание, что спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также защиту граждан, столкнувшихся с издевательствами и геноцидом.