Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 22:31
22:28
Политика
Лукашенко: Запад отвел подальше свои войска от границ с Белоруссией
22:21
Весь мир
СМИ: Европа боится отключить Россию от SWIFT
22:20
Технологии
Специалисты Роскосмоса пытаются восстановить работу сайта госкорпорации
22:15
Общество
Застрявшие в Египте и Турции туристы из Украины не могут вернуться обратно в страну
22:08
Политика
Италия намерена лишить всех государственных наград попавших под санкции россиян
22:03
Экономика
«Укргаздобыча» законсервировала ряд объектов на Украине
22:02
Политика
МИД России анонсировал несколько путей стабилизации обстановки на Украине
22:02
Политика
Голос Мордора: «Заговор молчания западных СМИ»
21:57
ФАН-ТВ
Популярная блогерша Анна Куценко сравнила заработок в офисе и TikTok
21:57
Политика
Глава МИД Великобритании Трасс снова допускает неточности в своих заявлениях о РФ
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Великобритания вводит санкции против Владимира Путина

Политика
Великобритания вводит санкции против Владимира Путина
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Лондон, 25 февраля. Великобритания вводит персональные санкции против президента России Владимира Путина, заявил премьер страны Борис Джонсон.

Причиной такого решения Джонсон назвал спецоперацию России в Донбассе. После данного шага у РФ и Великобритании не может быть «нормальных отношений», передает ТАСС слова премьера.

Напомним, что вынужденная операция в Донбассе стартовала с целью предотвращения кровопролития. Своим решением президент Путин намерен остановить агрессию против жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Великобритания вводит санкции против Владимира Путина
путин донбасс джонсон
Комментировать