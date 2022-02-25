Великобритания вводит санкции против Владимира Путина

Лондон, 25 февраля. Великобритания вводит персональные санкции против президента России Владимира Путина, заявил премьер страны Борис Джонсон.

Причиной такого решения Джонсон назвал спецоперацию России в Донбассе. После данного шага у РФ и Великобритании не может быть «нормальных отношений», передает ТАСС слова премьера.

Напомним, что вынужденная операция в Донбассе стартовала с целью предотвращения кровопролития. Своим решением президент Путин намерен остановить агрессию против жителей Донецкой и Луганской народных республик.

