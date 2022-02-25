Миротворческую миссию ООН в ЦАР возглавит руандийский политик Валентин Ругвабиза

Банги, 25 февраля. Руандийский политик Валентин Ругвабиза назначена специальным представителем Генсека ООН в ЦАР. Она сменит на посту руководителя многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА) сенегальца Манкера Ндиай, которого не раз критиковало местное население. Об этом сообщает Ndjoni Sango.
«Миротворцы находятся в Центральноафриканской Республике с 2014 года, однако за это время они зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Их постоянно обвиняли в бесполезности, совершении различных преступлений, пособничестве боевикам, незаконной добыче природных ресурсов страны.
Кроме того, они так и не смогли обеспечить безопасность населения, в результате чего погибло несколько десятков тысяч жителей», — пишут сотрудники СМИ.
По данным издания, даже сегодня, несмотря на присутствие контингента МИНУСКА, которое должно обеспечить защиту гражданских, боевики совершают нападения на отдаленные деревни и села республики.
«Бывший руководитель миссии Манкер Ндиай не смог справиться с внутренними проблемами «голубых касок». Хотя у многих политиков и общественных деятелей не раз складывалось впечатление, что он в этом и не был заинтересован.
Теперь же настала очередь Валентин Ругвабиза. Нам еще предстоит узнать, способна ли она обуздать преступные элементы внутри самой структуры», — заключили в Ndjoni Sango.
Ранее центральноафриканские журналисты дали оценку итогам работы бывшего главы МИНУСКА.
«На какой ноте уйдет Ндиай? Во время его нахождения на посту руководителя МИНУСКА недовольство миссией достигло пика. Не проходит и дня, чтобы мы не читали статьи о преступлениях миротворцев.
Также важно вспомнить об инциденте возле президентского дворца. «Голубые каски» насмерть сбили ребенка. В последствие это привело к ухудшению отношений между Ндиай и правительством Центральноафриканской Республики», — говорится в статье.
Отъезд экс-руководителя миротворцев запланирован на конец февраля, однако он попросил продлить срок его полномочий на месяц, чтобы принять участие в представлении доклада Генсеку ООН о положении в ЦАР.
La femme politique rwandaise Valentina Ruggwabiza est nommée représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RCA. Elle remplacera à la tête de la mission multidisciplinaire intégrée (MINUSCA) le sénégalais Manker Ndiaye, critiqué à plusieurs reprises par la population locale.