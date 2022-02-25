Миротворческую миссию ООН в ЦАР возглавит руандийский политик Валентин Ругвабиза

Банги, 25 февраля. Руандийский политик Валентин Ругвабиза назначена специальным представителем Генсека ООН в ЦАР. Она сменит на посту руководителя многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА) сенегальца Манкера Ндиай, которого не раз критиковало местное население. Об этом сообщает Ndjoni Sango.

«Миротворцы находятся в Центральноафриканской Республике с 2014 года, однако за это время они зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Их постоянно обвиняли в бесполезности, совершении различных преступлений, пособничестве боевикам, незаконной добыче природных ресурсов страны. Кроме того, они так и не смогли обеспечить безопасность населения, в результате чего погибло несколько десятков тысяч жителей», — пишут сотрудники СМИ.

По данным издания, даже сегодня, несмотря на присутствие контингента МИНУСКА, которое должно обеспечить защиту гражданских, боевики совершают нападения на отдаленные деревни и села республики.

«Бывший руководитель миссии Манкер Ндиай не смог справиться с внутренними проблемами «голубых касок». Хотя у многих политиков и общественных деятелей не раз складывалось впечатление, что он в этом и не был заинтересован. Теперь же настала очередь Валентин Ругвабиза. Нам еще предстоит узнать, способна ли она обуздать преступные элементы внутри самой структуры», — заключили в Ndjoni Sango.

Global Look Press / © Eskinder Debebe / XinHua

Ранее центральноафриканские журналисты дали оценку итогам работы бывшего главы МИНУСКА.

«На какой ноте уйдет Ндиай? Во время его нахождения на посту руководителя МИНУСКА недовольство миссией достигло пика. Не проходит и дня, чтобы мы не читали статьи о преступлениях миротворцев. Также важно вспомнить об инциденте возле президентского дворца. «Голубые каски» насмерть сбили ребенка. В последствие это привело к ухудшению отношений между Ндиай и правительством Центральноафриканской Республики», — говорится в статье.

Отъезд экс-руководителя миротворцев запланирован на конец февраля, однако он попросил продлить срок его полномочий на месяц, чтобы принять участие в представлении доклада Генсеку ООН о положении в ЦАР.

La femme politique rwandaise Valentina Ruggwabiza est nommée représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RCA. Elle remplacera à la tête de la mission multidisciplinaire intégrée (MINUSCA) le sénégalais Manker Ndiaye, critiqué à plusieurs reprises par la population locale.