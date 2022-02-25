Застрявшие в Египте и Турции туристы из Украины не могут вернуться обратно в страну

Закрытое авиасообщение с Украиной вынудило тысячи граждан страны остаться за границей в неведении или пытаться добраться домой окольными путями. ФАН нашел людей, которые сегодня оказались в чужой стране и не могут пока попасть домой.

«Мы в Египте сейчас, приехали в отпуск. У нас тут отель почти все украинцы. Сегодня с мужем возле бассейна обсуждали эту всю ситуацию, как домой поедем. А нам женщина рядом сказала «вам хоть есть куда ехать, нам уже некуда». Тут еще много людей с детьми, сегодня видела, как женщина отправила с мужем ребенка купаться, а сама сидела у бассейна и плакала», ― рассказала нам жительница Санкт-Петербурга Алина.

Выехать, по сути, оттуда они не могут, так как рейсы на Украину отменены. Большинство отдыхающих пока не знают, что будут делать дальше.

«Вроде Европа сказала, что примет беженцев, но люди же не поедут просто со шлепками туда. Куча вещей дома, документов, и даже не попасть. Все закрыли», ― отметила девушка.

pixabay.com /

В трудной ситуации оказались и украинцы, которые в это время должны были возвращаться домой из Турции. В группе «Украинцы в Стамбуле» люди обсуждают возможные способы возвращения на родину. В украинском генконсульстве в турецкой столице заявили, что попасть на Украину пока можно с западной стороны страны ― то есть из Польши, Румынии и Молдовы.

«Я и муж также в Стамбуле, пытаемся выехать сухопутным путем хоть до Румынии. Билетов нигде и ни на что нет. Авиа до Кишинева отменил авиаперевозчик, даже деньги не вернули. Посольство вообще не отвечает. Им пофигу на граждан Украины», ― написала Наталия Пахучая.

pixabay.com /

С выездом из Украины за границу также наблюдаются проблемы. Некоторые из них касаются транспортного обеспечения ― сейчас действуют не все маршруты, а также в целом есть проблемы выезда из страны для некоторых категорий граждан. К примеру, для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

«Мой брат с беременной женой и двумя детьми выехали вчера из Запорожья в сторону Польши. С утра были во Львове, при пересечении границы с Польшей женщин пропустили, его отправили назад. Мужчин не выпускают вообще никак», ― сообщила Катя Катерина.

Отметим, что утром 25 февраля украинцы не могли покинуть территорию своей страны. Люди в панике пытаются выехать, но их разворачивают на границе с Европой. Такая ситуация, например, была замечена на границе Украины с Румынией.