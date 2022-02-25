Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 22:31
22:28
Политика
Лукашенко: Запад отвел подальше свои войска от границ с Белоруссией
22:21
Весь мир
СМИ: Европа боится отключить Россию от SWIFT
22:20
Технологии
Специалисты Роскосмоса пытаются восстановить работу сайта госкорпорации
22:15
Общество
Застрявшие в Египте и Турции туристы из Украины не могут вернуться обратно в страну
22:08
Политика
Италия намерена лишить всех государственных наград попавших под санкции россиян
22:03
Экономика
«Укргаздобыча» законсервировала ряд объектов на Украине
22:02
Политика
МИД России анонсировал несколько путей стабилизации обстановки на Украине
22:02
Политика
Голос Мордора: «Заговор молчания западных СМИ»
21:57
ФАН-ТВ
Популярная блогерша Анна Куценко сравнила заработок в офисе и TikTok
21:57
Политика
Глава МИД Великобритании Трасс снова допускает неточности в своих заявлениях о РФ
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Второй день военных действий: как развиваются события на Украине

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 22:20
Политика
Второй день военных действий: как развиваются события на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

25 февраля — второй день военной операции России на территории Украины. На данный момент Вооруженными Силами РФ разбиты 211 военных объектов украинского государства, среди них 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплекса, 39 радиолокационных систем, семь реактивных систем залпового огня, шесть боевых самолетов, пять беспилотников и других.

Как отметили в Министерстве обороны, российскими десантниками взята под контроль территория Чернобыльской АЭС. Также достигнуты договоренности с отдельными военнослужащими Украины о совместном обеспечении безопасности всех, находящихся там объектов.

Второй день военных действий: как развиваются события на Украине
wikipedia.org / Hnapel / CC BY-SA 4.0

Российские военные на подходе к Киеву. Солдаты прошли Херсонскую область. Украинские силовики потеряли контроль над переправой к Херсону и въездом на территорию города. Затем администрация региона сообщила, что контроль над Геническим районом и самим районным центром полностью утрачен. Однако, пока других подтверждений этих данных нет.

Во второй половине дня во многочисленных Telegram-каналах появилась информация, о том, что 10 тысяч войск национальной гвардии готовятся отправиться на Украину из Чечни.

Тем временем на месте проведения военной операции российскими военными был заблокирован город Чернигов. В Минобороны РФ сообщается, что одной из главных целей миссии является недопущение жертв среди мирного населения.

«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», — заявил представитель МО Игорь Конашенков.

Второй день военных действий: как развиваются события на Украине
mil.ru / Минобороны России

Кроме того, с западной стороны был заблокирован и Киев. Более 200 военных вертолетов было задействовано в доставке и высадке на Гостомель российского десанта. В ходе военных действий 200 националистов были уничтожены, российская армия потерь не понесла. Также российскими военными были заблокированы Сумы и Конотоп.

Во второй половине дня генерал-майор Конашенков сообщил, что отряды Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись на 12 километров в Северодонецком направлении, а подразделения Донецкой народной республики (ДНР) прорвали подготовленную оборону националистических батальонов и вышли к Волновахе.

Второй день военных действий: как развиваются события на Украине

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают вести огонь по территории Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов Киевского района Донецка погибли двое гражданских. Ранее в Донецке ВСУ вели обстрел нефтебазы, в результате чего, объект был охвачен огнем.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Второй день военных действий: как развиваются события на Украине
россия донбасс украина днр лнр
Комментировать