Второй день военных действий: как развиваются события на Украине

25 февраля — второй день военной операции России на территории Украины. На данный момент Вооруженными Силами РФ разбиты 211 военных объектов украинского государства, среди них 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплекса, 39 радиолокационных систем, семь реактивных систем залпового огня, шесть боевых самолетов, пять беспилотников и других.

Как отметили в Министерстве обороны, российскими десантниками взята под контроль территория Чернобыльской АЭС. Также достигнуты договоренности с отдельными военнослужащими Украины о совместном обеспечении безопасности всех, находящихся там объектов.

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Российские военные на подходе к Киеву. Солдаты прошли Херсонскую область. Украинские силовики потеряли контроль над переправой к Херсону и въездом на территорию города. Затем администрация региона сообщила, что контроль над Геническим районом и самим районным центром полностью утрачен. Однако, пока других подтверждений этих данных нет.

Во второй половине дня во многочисленных Telegram-каналах появилась информация, о том, что 10 тысяч войск национальной гвардии готовятся отправиться на Украину из Чечни.

Тем временем на месте проведения военной операции российскими военными был заблокирован город Чернигов. В Минобороны РФ сообщается, что одной из главных целей миссии является недопущение жертв среди мирного населения.

«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», — заявил представитель МО Игорь Конашенков.

mil.ru / Минобороны России

Кроме того, с западной стороны был заблокирован и Киев. Более 200 военных вертолетов было задействовано в доставке и высадке на Гостомель российского десанта. В ходе военных действий 200 националистов были уничтожены, российская армия потерь не понесла. Также российскими военными были заблокированы Сумы и Конотоп.

Во второй половине дня генерал-майор Конашенков сообщил, что отряды Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись на 12 километров в Северодонецком направлении, а подразделения Донецкой народной республики (ДНР) прорвали подготовленную оборону националистических батальонов и вышли к Волновахе.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают вести огонь по территории Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов Киевского района Донецка погибли двое гражданских. Ранее в Донецке ВСУ вели обстрел нефтебазы, в результате чего, объект был охвачен огнем.