Голос Мордора: «Заговор молчания западных СМИ»

Западные СМИ, особенно европейские, в эти дни вообще лучше не читать и не смотреть, с целью сохранения душевного спокойствия. Если, конечно, знаешь, что из себя представляет нынешняя Украина, что там происходит и что происходило в течение восьми лет в Донбассе.

Ложь, ложь, ложь. Густая жирная масса различных фейков. Фото с московского парада на День Победы подается как «самолеты летят бомбить мирные украинские города», «украинский истребитель сбивает русский самолет» — оказывается видеороликом из какой-то компьютерной игры, и, наконец, самое вопиющее: душераздирающее видео прощания мужчины с дочерью. Якобы украинского мужчины, который уходит на войну против «российского агрессора». Но на самом деле — все иначе. Мужчина уходит на войну с украинскими националистами, а свою дочь отправляет в Россию, пока все не закончится.

Еще немного — и жертв украинской агрессии в Донбассе начнут выдавать за жертв «российских бомбардировок» Киева, Чернигова или Львова. Не удивлюсь, если увидим на главном развороте Bild или The Telegraph слегка заретушированное фото разорванных на куски Киры и Кристины Жук, разумеется, как жертв Путина.

Фото из харьковского и киевского метро: люди спят на перронах станций прямо на полу. Кошмар и ужас. И никто не поинтересуется, где же спали десятки тысяч жителей прифронтовой полосы в Донбассе все эти долгих восемь лет. А ответ получить легко — и он будет шокирующим. И обыватель скажет: «Быть такого не может!»

Prt Scr youtube.com / Народное Слово

А Украина во всех этих репортажах и публикациях — просто какая-то невинная овечка, которая жила себе спокойно по всем человеческим и общечеловеческим законам, никого не трогала и вдруг попала, как кур в ощип. Ну вот ни с того, ни с сего. Эдакая всеобщая романтизация Украины и наоборот — полнейшая демонизация России. Карикатуры на Путина с маленькими квадратными усиками — в порядке вещей. Мозги у обывателя промыты до такой степени, что боюсь, если он узнает правду, то возможно будет и какое-то душевное расстройство. Ведь долгие восемь лет врали про Украину. Врали про Крым. Врали про Донбасс, переворачивая все с ног на голову. Почти никто из западных журналистов-правдорубов не был на той части Донбасса, которая жила в перманентном аду. Зато приезжали на украинскую сторону, бегали в бронежилетах и касках по окопам и блиндажам, а воины света, порой даже не пряча татуировки со свастикой или рунами СС, объясняли: вон там, в двух сотнях метров — огромная российская орда, и мы тут сопротивляемся ей, защищаем весь цивилизованный мир.

И, кстати, у обывателя сейчас и в голове не шевельнется, что же случилось, что Украина восемь лет так успешно и победоносно воевала с Россией, и вот вдруг, резко, все пошло не так. А если и шевельнется, то эта мысль будет немедленно изгнана из головы классическим: «Да не, бред какой-то».

Федеральное агентство новостей /

Иногда, глядя на экран или на развороты этих газет и обложки журналов, хочется буквально орать: «Люди, что с вами? Очнитесь!». Но не поможет. Этот занавес не железный. Он железобетонный и практически непробиваемый. Наверное, единственное, что может помочь, — привезти этих людей в Донбасс, чтобы они все это увидели, но это невозможно. Можно было бы попробовать пригласить журналистов изо всяких коллективных CNN, но и они вряд ли приедут, а если и приедут, то потом обязательно соврут. И я, честно, не знаю, как преодолеть этот страшный заговор молчания, эту омерту на правду.

Скоро все закончится. И тогда предстоит огромная информационная и дипломатическая работа. Не спустя рукава, как это часто было до этого, а кропотливая длительная работа на совесть, с редкими перерывами на сон. Этот заговор молчания, эту железобетонную стену пробить необходимо. Для блага всего мира. Правда обо всем том, что происходило в Донбассе и происходит сейчас, — это вакцина, которая необходима всему миру. От нее будет тяжело, от нее будет мутить, от нее будет больно, но она — спасение от смерти. В отличие от того яда, которым от души потчуют обывателя «самые честные и беспристрастные» журналисты мировых СМИ.