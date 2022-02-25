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Геолог Пуркис спрогнозировал повторение связанной с цунами катастрофы на Ближнем Востоке

Наука
Геолог Пуркис спрогнозировал повторение связанной с цунами катастрофы на Ближнем Востоке
pixabay.com

Вашингтон, 25 февраля. Свидетельства древнего подводного оползня и связанного с ним цунами на севере Красного моря обнаружил американский геолог Сэм Пуркис.

Ученый во время экспедиции на борту судна OceanXplorer нашел на морском дне странную трещину, нехарактерную для Красного моря. Исследовательская статья опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

«Я сразу понял: то, что мы увидели, не могло быть результатом каких-либо доисторических геологических процессов на морском дне», — объяснил он.

Пуркис взял образцы горных пород. Оказалось, что трещина образовалась после оползня, который произошел 500 лет назад. Геолог предупредил, что подобные сдвиги на морском дне могут спровоцировать новые разрушительные цунами в этом заливе. В непосредственной опасности окажутся территории Египта и Саудовской Аравии, а также Израиль.

Американские сейсмологи из Калифорнии ранее объяснили причину появления цунами, волны которого распространились на 10 тыс. километров. Эпицентр цунами был расположен в Атлантическом океане на глубине 47 километров.

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