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Анджелина Джоли вместе с дочерью Шайло улетела в Камбоджу

Общество
Анджелина Джоли вместе с дочерью Шайло улетела в Камбоджу
Кадр из фильма «Турист»

Пном Пен, 25 февраля. Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась в Instagram снимком с дочерью Шайло на отдыхе в Камбодже. Звезда выглядела очень счастливой.

По словам Джоли, всего несколько дней в Камбодже рядом с добродушными местными жителями помогли исцелиться ее душе. Эта страна всегда была особенной для актрисы.

Анджелина Джоли вместе с дочерью Шайло улетела в Камбоджу
Prt Scr instagram.com / @angelinajolie

Впервые Джоли посетила Камбоджу в 2001 году на съемках «Лары Крофт». Она сразу влюбилась в потрясающую красоту этой страны. Актриса с головой погрузилась в проблемы королевства, разоренного войной. Звезда использовала свои связи и организовала доставку гуманитарной помощи для населения.

Позднее экс-супруга Брэда Питта включилась в борьбу за сохранение редких видов животных. Год спустя она усыновила в Камбодже мальчика по имени Мэддокс, который жил в местном приюте. Джоли также учредила фонд защиты природы, назвав его в честь старшего сына.

Ранее стало известно, что у Питта возникли претензии к бывшей жене из-за тайной продажи ее доли в компании Miraval Chateau по производству вина Nouvel во Франции.

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актриса джоли камбоджа
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