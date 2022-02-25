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Российский ЦБ увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматов

Экономика
Российский ЦБ увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. Финансовый регулятор в ответ на рост спроса на снятие наличных со счетов клиентов непрерывно предоставляет банкноты в банки по всей стране.

Банк России в течение рабочей недели увеличил выдачу наличных денег финансовым организациям и продолжит это делать в выходные. Банки продолжают свою работу в привычном режиме, подтверждая наличие достаточного запаса ликвидности.

Страны Запада ранее ввели против РФ новый пакет санкций, в том числе в отношении ряда финансовых организаций. Однако ограничения не затронули работу ЦБ. Поводом ждя рестрикций стал тот факт, что Москва признала независимость республик Донбасса. Позднее президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, подчеркнув ее вынужденный характер.

Финансовый эксперт Глеб Задоя уверен, что людям не следует беспокоится за валютные сбережения. Даже если санкции затронут возможности банков осуществлять операции в валюте, вкладчикам смогут вернуть свои вложения наличными, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

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