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Власти Сомали продлили срок парламентских выборов до 15 марта

Весь мир
Власти Сомали продлили срок парламентских выборов до 15 марта
wikipedia.org  /  ShiningStarSomalia1960/CC BY-SA 3.0

Могадишо, 25 февраля. Власти Сомали продлили срок парламентских выборов. Завершение избирательного процесса в нижнюю палату парламента намечено на 15 марта, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Выборы депутатов, которые должны были завершиться 25 февраля, перенесены», — заявил помощник министра информации Абдирахман Юсуф Омар.

По его словам, решение связано с проблемами сильной засухи в регионе, нехваткой средств для реализации плебисцита и отсутствием безопасности. Трудности также вызваны разногласиями по поводу того, как проводить голосование в Гарбахарее, столице южной провинции Гедо.

Чиновник добавил, что на данный момент избрали 175 из 275 депутатов в нижнюю и 54 сенаторов в верхнюю палату парламента.

В начале января Национальная консультативная конференция Сомали постановила завершить за 40 дней неоднократно откладываемые выборы в законодательные органы власти. Срок окончания плебисцита наметили на 25 февраля.

На прошлой неделе Международный валютный фонд предупредил Могадишо, что свернет программу финансирования в мае, если к этому моменту в стране не реализуют избирательный процесс.

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