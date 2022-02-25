МИД РФ: «оккупация» Украины Россией исключена

Москва, 25 февраля. Министерство иностранных дел России отреагировало на слухи о якобы возможной оккупации Украины Россией. В ведомстве заявили, что об этом речи не идет.

Спецоперация по защите Донбасса, которая сейчас проводится на украинской территории совместными силами ВС РФ и войск ЛДНР, в качесвте цели преследует денацификацию страны. Разговоры о возможной «оккупации» Украины не имеют ничего общего с реальностью, подчеркнули в российском МИД.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала слова представителей киевской власти о возможности наделения Украины статусом ядерной державы. По ее словам, подобные высказывания должны вызвать опасения у стран НАТО.