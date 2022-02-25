Ученые Массачусетского университета обнаружили бактерию, видимую невооруженным глазом

Амхерст, 25 февраля. Микробиологи из Массачусетского университета изучили гигантскую бактерию, обнаруженную в мангровых зарослях на Карибах.

Размер нитевидной одиночной клетки достигает двух сантиметров, ее можно увидеть невооруженным глазом. У бактерии обнаружили геном из 11 млн оснований, который заключен в мембрану, что характерно для более сложных клеток, таких как человеческие.

Эта бактерия в десять раз превосходит предыдущий предел размеров для таких микроорганизмов. Бактерию обнаружили десять лет назад и назвали Thiomargarita magnifica. Она живет на гниющих пальмовых листьях в мангровых зарослях на одном из островов Карибского моря.

Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили в мозгу группу нейронов, которая реагирует только на пение. Нейробиологи предположили, что особое восприятие музыки развивалось в мозге человека около 4,4 млн лет назад, когда австралопитеки начали ходить.