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Украинские власти анонсировали переход всех портов страны под «усиленную охрану»

Общество
Украинские власти анонсировали переход всех портов страны под «усиленную охрану»
wikipedia.org  /  Ann4ous

Киев, 25 февраля. Порты Украины с пятницы переходят под «усиленную охрану», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Кабинет министров установил уровень охраны «3», добавил Шмыгаль. Речь идет о морских и речных портах, портовых средствах, судах, которых имеют право плавания под государственным флагом Украины на период действий военного положения, говорится в Telegram-канале премьер-министра.

Офис президента Украины ранее сообщил о закрытии всех портов. К тому же недоступно воздушное пространство государства, уточнил советник главы офиса Михаил Подоляк. Железнодорожный транспорт продолжает работу.

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