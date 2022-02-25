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Пользователи соцсетей сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и Telegram

Общество
Пользователи соцсетей сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и Telegram
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Москва, 25 февраля. Массовые сбои в работе социальных сетей отметили пользователи Сети. Нарушена работа Facebook, Instagram и Telegram.

Глобальный сбой произошел в работе мессенджера Telegram, об этом сообщили юзеры со всего мира, в том числе из России и Украины. Сервис отслеживания отключений популярных сервисов Downdetector зафиксировал более 150 жалоб. Почти половина пользователей отметили проблемы с подключением к сервису.

Также сайт зарегистрировал обращения юзеров по поводу нестабильной работы социальных сетей Instagram и Facebook. Отмечаются сложности с получением и отправкой сообщений.

Генеральная прокуратура РФ по согласованию с Министерством иностранных дел приняла решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека

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