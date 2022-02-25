Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 21:03
21:02
Весь мир
Военные ЦАР пресекли покушение на президента благодаря обучению у российских инструкторов
21:01
Политика
Захарова указала на неоднократные попытки США заблокировать диалог России и Украины
21:01
Армия
Столтенберг: НАТО разместила на востоке Североатлантического альянса тысячи военных
21:01
Политика
Дипломат Чижов предсказал расширение ДНР и ЛНР до размера областей
21:00
Экономика
Илона Маска и его брата обвинили в инсайдерской торговле акциями Tesla
20:59
Армия
Баранец объяснил появление букв Z на технике ВС РФ необходимостью помечать «своих»
20:59
Экономика
Ряд зарубежных автопроизводителей приостановил экспорт в Россию
20:59
Весь мир
Facebook против «горловской Мадонны»: американская соцсеть скрывает фото жертвы ВСУ
20:58
Весь мир
Полиция ЦАР задержала в Бамбари вооруженного французского эмигранта
20:58
Наука
Оксфордский университет создал генеалогическое древо из 231 миллиона родословных
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Интернет-магазин Lamoda приостановил работу на Украине

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 20:41
Экономика
Интернет-магазин Lamoda приостановил работу на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 25 февраля. Lamoda приостановила работу на Украине на период проведения российской спецоперации, сообщила пресс-служба интернет-магазина одежды и обуви.

В свою очередь американский маркетплейс iHerb подтвердил неопределенность сроков возобновления доставки на российском, белорусском и украинском рынках из-за проблем с логистикой.

Ретейлеры попросили покупателей подождать, если заказ еще не доставлен или отменить его. При этом плату за отказ снимать не будут.

Тем временем платежная система Western Union не может отправлять денежные переводы через свой русскоязычный сайт. Услуга по отправлению средств на сайте и в приложении в настоящий момент недоступна. Клиентов просят обращаться в пункты обслуживания.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Интернет-магазин Lamoda приостановил работу на Украине
украина донбасс интернет-торговля iherb маркетплейс lamoda
Комментировать