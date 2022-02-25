Интернет-магазин Lamoda приостановил работу на Украине

Киев, 25 февраля. Lamoda приостановила работу на Украине на период проведения российской спецоперации, сообщила пресс-служба интернет-магазина одежды и обуви.

В свою очередь американский маркетплейс iHerb подтвердил неопределенность сроков возобновления доставки на российском, белорусском и украинском рынках из-за проблем с логистикой.

Ретейлеры попросили покупателей подождать, если заказ еще не доставлен или отменить его. При этом плату за отказ снимать не будут.

Тем временем платежная система Western Union не может отправлять денежные переводы через свой русскоязычный сайт. Услуга по отправлению средств на сайте и в приложении в настоящий момент недоступна. Клиентов просят обращаться в пункты обслуживания.