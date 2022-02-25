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Украинские власти приняли решение о закрытии школ на две недели

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 20:44
Общество
Украинские власти приняли решение о закрытии школ на две недели
pxfuel.com

Киев, 25 февраля. Все школы на территории Украины будут закрыты сроком на две недели по решению властей страны.

При этом в Киеве работа школ и детских садов была прекращена уже с 24 февраля. Больницы и поликлиники перевели на усиленный режим работы.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил о введении в городе комендантского часа. Об этом градоначальник объявил в эфире телеканала «Украина 24».

Ситуация на Украине серьезно обострилась в последние дни. Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале вынужденной спецоперации России в Донбассе для предотвращения кровопролития. По словам главы государства, Киев не оставил Москве иного выбора.

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